Происшествия 22.01.2024 в 09:21

В Улан-Удэ молодой человек забил до смерти своего родственника

Жителю вынесли приговор
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ молодой человек забил до смерти своего родственника

В Улан-Удэ вынесли суровый приговор жителю Октябрьского района. Мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. (ч. 4 ст. 111 УК РФ)

Судом установлено, что в ноябре 2022 года 25-летний мужчина распивал алкоголь со своим родственником в частном доме ДНТ «Таежный». Во время застолья между ними возник конфликт. Из-за него осужденный нанес потерпевшему множество ударов. По итогу мужчина умер в медицинском учреждении.

«Октябрьский районный суд г. Улан-Удэ с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима»,

- сообщили в прокуратуре Республики Бурятия.
Приговор в законную силу не вступил.


Фото: Номер один
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