Происшествия 22.01.2024 в 09:37
В Улан-Удэ в сторожке сгорел мужчина
Причину пожара сейчас устанавливают
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на прошлой неделе было зарегистрировано 40 пожаров, на которых один человек погиб, еще двое травмированы, сообщили в МЧС Бурятии.
Пожар с гибелью человека произошел в субботу вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ. Как рассказали в МЧС, на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании сторожки. К моменту приезда огнеборцев строение горело изнутри. В ходе проверки помещения там обнаружили мужчину без признаков жизни. Пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров. Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель.
Фото: МЧС Бурятии
Пожар с гибелью человека произошел в субботу вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ. Как рассказали в МЧС, на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании сторожки. К моменту приезда огнеборцев строение горело изнутри. В ходе проверки помещения там обнаружили мужчину без признаков жизни. Пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров. Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель.
Фото: МЧС Бурятии
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