В Улан-Удэ в сторожке сгорел мужчина

В Бурятии на прошлой неделе было зарегистрировано 40 пожаров, на которых один человек погиб, еще двое травмированы, сообщили в МЧС Бурятии.Пожар с гибелью человека произошел в субботу вечером в Октябрьском районе Улан-Удэ. Как рассказали в МЧС, на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о загорании сторожки. К моменту приезда огнеборцев строение горело изнутри. В ходе проверки помещения там обнаружили мужчину без признаков жизни. Пожар ликвидировали на площади 25 квадратных метров. Причину возгорания сейчас устанавливает дознаватель.Фото: МЧС Бурятии