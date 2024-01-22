Происшествия 22.01.2024 в 09:52

В Забайкалье на перроне станции скончался житель Бурятии

45-летнему мужчине внезапно стало плохо
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Текст: Евгения Гармаева
В Забайкалье на перроне станции скончался житель Бурятии

На перроне станции Забайкальск вечером 21 января умер пассажир. Погибшим оказался уроженец района Бурятия. Об этом 22 января сообщает Zab.ru со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

«На перроне станции Забайкальск внезапно стало плохо пассажиру. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины 1978 года рождения, жителя Заиграевского района Республики Бурятия», 

- говорится в сообщении.
 Уточняется, что по данному факту начата проверка. Тело погибшего направлено в морг Забайкальской районной больницы.




Фото: Номер один

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