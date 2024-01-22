Происшествия 22.01.2024 в 09:52
В Забайкалье на перроне станции скончался житель Бурятии
45-летнему мужчине внезапно стало плохо
Текст: Евгения Гармаева
На перроне станции Забайкальск вечером 21 января умер пассажир. Погибшим оказался уроженец района Бурятия. Об этом 22 января сообщает Zab.ru со ссылкой на пресс-службу Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.
Уточняется, что по данному факту начата проверка. Тело погибшего направлено в морг Забайкальской районной больницы.
«На перроне станции Забайкальск внезапно стало плохо пассажиру. Прибывшая на место скорая помощь констатировала смерть мужчины 1978 года рождения, жителя Заиграевского района Республики Бурятия»,
- говорится в сообщении.
Фото: Номер один
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