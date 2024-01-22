На трассе в Бурятии женщина на «Премио» врезалась в «Лэнд Крузер»

Сразу два ДТП с пострадавшими произошли в минувшую субботу на трассе «Байкал». Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первая авария случилась утром в Прибайкальском районе вблизи села Мостовка. Там 31-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота Премио» не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в «Тойоту Лэнд Крузер».







В результате ДТП в «Тойоте Премио» травмы различной степени тяжести получили женщина-водитель и пассажир, их госпитализировали в больницу. Также пострадали два пассажира из «Лэнд Крузера». После осмотра и оказания помощи медики отпустили их домой.В 3 часа дня аналогичное ДТП произошло в Кабанском районе в 5 км от поселка Каменск. По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля «Ниссан Эксперт» выехал встречную полосу и врезался в «Тойоту РАВ 4». В результате аварии госпитализация потребовалась водителю «Ниссана» и 65-летней пассажирке «Тойоты».Фото: ГИБДД Бурятии