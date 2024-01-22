Происшествия 22.01.2024 в 10:36

В Бурятии водитель погиб при обгоне

Он врезался сначала в другую машину, а после – в столб
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии водитель погиб при обгоне
Смертельное ДТП произошло ночью в поселке Таксимо Муйского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», ехавший по ул. 70 лет Октября, по предварительным данным, при обгоне совершил столкновение с «Тойотой Краун», после чего врезался в электроопору. В результате аварии водитель «Карины» получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.


Еще одно ДТП случилось в воскресенье утром в селе Пестерево Тарбагатайского района. Там 33-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», не имеющий прав, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.


Фото: ГИБДД Бурятии
Теги
ДТП

Все новости

Морозная погода в Бурятии сохранится всю неделю
22.01.2024 в 11:55
В Бурятии создадут государственную дорожно-строительную службу
22.01.2024 в 11:43
В Бурятии проверили группы антитеррора
22.01.2024 в 11:17
В Улан-Удэ открыли еще один ледовый каток
22.01.2024 в 11:10
В Улан-Удэ жители перегородили свой двор камнями
22.01.2024 в 10:52
Почти 60 куриц погибли на пожаре в Бурятии
22.01.2024 в 10:48
В Бурятии водитель погиб при обгоне
22.01.2024 в 10:36
На трассе в Бурятии женщина на «Премио» врезалась в «Лэнд Крузер»
22.01.2024 в 10:24
Общее поголовье скота в Монголии составило 64,7 млн голов
22.01.2024 в 10:17
В Бурятии на эко-тропе установят 108 статуй Будды Шакьямуни
22.01.2024 в 10:07
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 января

Читайте также
Почти 60 куриц погибли на пожаре в Бурятии
Возгорание произошло на территории частного дома в посёлке Николаевский
22.01.2024 в 10:48
На трассе в Бурятии женщина на «Премио» врезалась в «Лэнд Крузер»
В аварии пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали
22.01.2024 в 10:24
В Забайкалье на перроне станции скончался житель Бурятии
45-летнему мужчине внезапно стало плохо
22.01.2024 в 09:52
В Улан-Удэ в сторожке сгорел мужчина
Причину пожара сейчас устанавливают
22.01.2024 в 09:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru