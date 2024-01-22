В Бурятии водитель погиб при обгоне

Смертельное ДТП произошло ночью в поселке Таксимо Муйского района Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, 37-летний водитель автомобиля «Тойота Карина», ехавший по ул. 70 лет Октября, по предварительным данным, при обгоне совершил столкновение с «Тойотой Краун», после чего врезался в электроопору. В результате аварии водитель «Карины» получил тяжелые травмы и позже скончался в больнице.





Еще одно ДТП случилось в воскресенье утром в селе Пестерево Тарбагатайского района. Там 33-летний водитель автомобиля «Тойота Виста», не имеющий прав, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести.





Фото: ГИБДД Бурятии