Почти 60 куриц погибли на пожаре в Бурятии

Вечером 21 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании стайки в посёлке Николаевский Тарбагатайского района. К месту вызова направились огнеборцы ближайших пожарных частей и добровальная пожарная команда.«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка и пристроенное к ней рабочее помещение. Очаг возгорания был потушен в течение 35 минут. В результате пожара изнутри обгорела стайка и пристрой на общей площади 24 кв.м., погибло 58 кур, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печной трубы. Всего в тушении пожара участвовали 7 человек и 3 единицы техники.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС