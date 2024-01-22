Происшествия 22.01.2024 в 10:48
Почти 60 куриц погибли на пожаре в Бурятии
Возгорание произошло на территории частного дома в посёлке Николаевский
Текст: Андрей Константинов
Вечером 21 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании стайки в посёлке Николаевский Тарбагатайского района. К месту вызова направились огнеборцы ближайших пожарных частей и добровальная пожарная команда.
«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка и пристроенное к ней рабочее помещение. Очаг возгорания был потушен в течение 35 минут. В результате пожара изнутри обгорела стайка и пристрой на общей площади 24 кв.м., погибло 58 кур, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печной трубы. Всего в тушении пожара участвовали 7 человек и 3 единицы техники.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарных огнём была охвачена стайка и пристроенное к ней рабочее помещение. Очаг возгорания был потушен в течение 35 минут. В результате пожара изнутри обгорела стайка и пристрой на общей площади 24 кв.м., погибло 58 кур, - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за перекала печной трубы. Всего в тушении пожара участвовали 7 человек и 3 единицы техники.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Тегипожар