Происшествия 22.01.2024 в 12:14

Житель Улан-Удэ получил 9 лет колонии за попытку убить двух человек

Несмотря на ранения, потерпевшие оказали сопротивление, вынудив агрессора бежать
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Текст: Андрей Константинов
Житель Улан-Удэ получил 9 лет колонии за попытку убить двух человек
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении 54-летнего ранее судимого мужчины, обвиняемого в покушении на убийство двух человек.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 31 августа 2023 года в течение дня обвиняемый распивал спиртное со знакомым и его сожительницей у них в квартире на улице Набережной в Улан-Удэ. Спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В её ходе обвиняемый схватил стеклянную бутылку и ударил ею противника по голове. После этого злоумышленник покинул жилище, однако вскоре вернулся с ножом и, высказывая угрозы убийством, нанес хозяину квартиры несколько ударов клинком в лицо, грудь и бедро, а его сожительнице – по руке.

Потерпевшие, несмотря на ранения, стали сопротивляться и попытались обезоружить нападавшего, вынудив агрессора бежать. После этого они вызвали скорую, приехавшие медики оказали им необходимую помощь.

Рассмотрев материалы дела, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Фото: «Номер один»
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