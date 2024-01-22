Улан-удэнец лишился двух миллионов рублей по инструкции псевдо-сотрудника ФСБ

21 января в отдел полиции по Железнодорожному району поступило заявление от 44-летнего горожанина-жертвы мошенников. Мужчина лишился двух миллионов рублей.

Он рассказал, что месяцем ранее ему позвонила, якобы сотрудник компании сотовой связи и сообщила о необходимости продления договора абонентского обслуживания. После передачи паспортных данных она заявила, что получила доступ к личному кабинету заявителя на портале госуслуг и в ближайшее время оформит на него кредит. Затем неизвестная прекратила разговор.

«Сразу же улан-удэнец заблокировал все имеющиеся банковские карты. Кроме того, по его словам, он попытался зайти на портал государственных услуг, но не смог. Зато, увидев высветившийся на сервисе номер горячей линии портала, воспользовался им»

- сообщили в МВД Бурятии.



Гражданин связался сначала с псевдо-работниками сайта госуслуг. Затем, по их наводке – с якобы сотрудниками Росфинмониторинга, которые объяснили, что его личными данными завладели мошенники. Чтобы перехватить у них финансовую инициативу и не допустить оформления на его имя займов, нужно самому исчерпать кредитный потенциал. Собеседники предупредили, что ни в коем случае нельзя разглашать полученные данные – это может обернуться уголовной ответственностью.



«Информацию подтвердил и лже-сотрудник ФСБ. Однако добавил, что денежные средства аферисты собираются направить за пределы региона и, если заявитель не предпримет никаких мер для воспрепятствованию этому, он будет подвергнут еще одному уголовному преследованию»,

- добавили в сообщении.



Доверившись злоумышленникам, житель Улан-Удэ оформил два кредита общей суммой в два миллиона рублей и перевел на указанные «безопасные счета». О том, что он подвергся обману, мужчина узнал спустя месяц после первой беседы с интернет-преступниками, когда ему пришли уведомления о непогашенном ежемесячном платеже по кредиту.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.







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