Бурятия вошла в пятерку регионов с наибольшим приростом киберпреступлений

Полиция Улан-Удэ отмечает, что против жителей города и республики совершается большое количество мошенничеств. В прошлом году по Бурятии рост киберпреступлений составил 46 процентов. По Улан-Удэ рост 45 процентов. А раскрываемость снизилась по республике до 22 процентов, по городу до 21,9 процентов. Жители республики перевели мошенникам 664 млн рублей, а улан-удэнцы 460 млн.С этими итогами республика вошла в пятерку регионов с наибольшим приростом киберпреступлений.В январе 2024 г. по республике зафиксировано 136 таких преступлений, по Улан-Удэ 87. Мошенники постоянно ищут новые способы совершения своих преступлений.Во второй половине прошлого года киберпреступники активизировались в отношении портала Госуслуг. Аккаунты взламывают, сообщая гражданам, что у них устарела сим-карта и ее надо продлить. Под этим предлогом они просят сообщить код, который приходит на сотовый телефон человека. Доверчивый пользователь сообщает. Когда преступники попадают внутрь аккаунта, они могут оформить кредит (если такая функция активирована в аккаунте).Полиция призывает всех зайти в свой аккаунт Госуслуг и перейти в раздел, посвященный доверенностям, согласиям. Там в списке банков надо отозвать согласие, ранее данное банку.Как показала жизнь, большинство преступлений совершается с территорий зарубежных стран, что подтверждено геолокацией. Так функционируют порядка 20 колл-центров. Большое число звонков мошенников в Бурятию идет с Украины, где до сих пор очень много людей хорошо владеют русским языком, говорят без акцента.Полиция предупреждает, что мошенники могут прикрываться брендами известных компаний России. Например, жителям республики предлагают заработать на "Вайлдберрис". Сначала, действительно, человеку платят 500-900 рублей за какие-нибудь лайки. Потом предлагают сделать шаг вперед, купить что-то и т. д. Недавно две женщины в Улан-Удэ лишились так каждая 700 тыс. рублей.Способов мошенничеств с использованием информационных технологий много. Всех призывают очень хорошо подумать, прежде чем переводить деньги на мифические "безопасные" счета, делать пожертвование на поддержку кого-то, содержащегося в СИЗО и т. д.Никогда не делайте финансовые операции под влиянием эмоций, а мошенники, когда звонят, обычно стараются навести панику, начинают подгонять, пугать последствиями в случае промедления. Или начинают соблазнять перспективами легкого заработка... Они неплохие психологи.