Происшествия 22.01.2024 в 14:24

Житель Бурятии незаконно срубил 11 лиственниц в нацпарке

Ущерб власти оценили в полмиллиона рублей
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии незаконно срубил 11 лиственниц в нацпарке
В Бурятии полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, подозреваемого в незаконной рубке леса на территории нацпарка в особо крупном размере. Ущерб составил более полумиллиона рублей.

«Мужчина был задержан сотрудниками полиции с поличным в ходе совместного с лесничими рейда. При заготовке деревьев на выделенной ему лесоделяне он срубил 11 неклейменных лиственниц и на личной технике транспортировал их в ограду дома. Лесные насаждения сельчанин заготавливал на дрова», - рассказала в МВД Бурятии.

В содеянном сельчанин признался. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Известно, что мужчина занимается подсобным хозяйством.

«Бензопила, трактор, а также незаконно спиленная древесина изъята полицейскими. Подозреваемый будет привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), - сообщили в МВД.

Фото: МВД Бурятии
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