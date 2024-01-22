Житель Бурятии незаконно срубил 11 лиственниц в нацпарке

В Бурятии полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Тункинского района, подозреваемого в незаконной рубке леса на территории нацпарка в особо крупном размере. Ущерб составил более полумиллиона рублей.«Мужчина был задержан сотрудниками полиции с поличным в ходе совместного с лесничими рейда. При заготовке деревьев на выделенной ему лесоделяне он срубил 11 неклейменных лиственниц и на личной технике транспортировал их в ограду дома. Лесные насаждения сельчанин заготавливал на дрова», - рассказала в МВД Бурятии.В содеянном сельчанин признался. Ранее к уголовной ответственности он не привлекался. Известно, что мужчина занимается подсобным хозяйством.«Бензопила, трактор, а также незаконно спиленная древесина изъята полицейскими. Подозреваемый будет привлечен к ответственности по ч. 3 ст. 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений), - сообщили в МВД.Фото: МВД Бурятии