В Бурятии прокуратура взяла на контроль «вечный ремонт» в школе в Усть-Джилинде

В Бурятии продолжаются разбирательства вокруг школы в поселке Усть-Джилинда.





Как сообщало наше издание, там здание начали ремонтировать в 2021 году, но до сих пор не закончили. Дети вынуждены заниматься в здании администрации сельского поселения.О бедах жителей маленького северного поселка нам рассказала местный библиотекарь Светлана Федорова. Женщина обратилась с жалобой сразу в несколько различных ведомств, а также в ОНФ. Ранее ситуацию со школой взял на контроль глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Родители обратились на прямую линию Президента, чтобы выяснить судьбу своей школы. Народный фронт обратился в Следственный комитет России, чтобы понять перспективы решения этой сложной ситуации. Следственный процесс необходимо ускорить и довести ремонт до логического конца»,

- добавили в ОНФ Бурятии.



Как стало известно сегодня, прокуратура Республики Бурятия также добивается обеспечения прав учащихся Усть-Джилиндинской основной общеобразовательной школы на доступное и качественное образование



«В ходе прокурорских проверок выявлены нарушения при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту здания школы, по фактам которых приняты меры прокурорского реагирования: по инициативе прокурора района директор образовательной организации привлечена к административной ответственности за необоснованное изменение условий контракта, по результатам рассмотрения представления прокуратуры муниципальный контракт с подрядчиком расторгнут. В настоящее время проводится процедура торгов для решения вопроса об окончании ремонтных работ»,

- сообщили в ведомстве.



Также органами прокуратуры осуществляется надзор за расследованием уголовного дела, возбужденного по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

Вопросы организации образовательного процесса, соответствующего установленным законом требованиям, находятся на постоянном контроле органов прокуратуры.





Фото: Светлана Федорова