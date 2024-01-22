Житель Бурятии ночью ушел с фермы и исчез

20 января спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приступили к поиску 48-летнего мужчины в Кяхтинском районе. Он потерялся, предположительно, в районе села Ивановка.«По уточненной информации, ночью 16 января мужчина ушёл с фермы, расположенной в 4 км от села Ивановка, и до настоящего времени не вернулся. Спасатели БРПСС, а также полицейские и добровольцы из числа местных жителей обследовали территорию во круг фермы и акваторию реки Тамир, мужчина не найден. Поисковые работы продолжаются», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»