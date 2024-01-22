В Бурятии третий месяц ищут пропавшего мужчину

В республике продолжаются поиски 57-летнего жителя села Сотниково, Иволгинского района. Поплевин Геннадий Георгиевич пропал 25 октября 2023 года. К сожалению, о нем до сих пор нет никаких вестей.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-синие.

Одежда: тёмно-серая куртка, чёрная кофта, тёмно-синие джинсы, серые кроссовки.

Инфорг поиска: Надежда 89085983400

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).







Фото: Лиза Алерт в РБ