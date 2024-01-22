Происшествия 22.01.2024 в 15:49
В Бурятии третий месяц ищут пропавшего мужчину
О нем нет вестей уже с 25 октября
Текст: Евгения Гармаева
В республике продолжаются поиски 57-летнего жителя села Сотниково, Иволгинского района. Поплевин Геннадий Георгиевич пропал 25 октября 2023 года. К сожалению, о нем до сих пор нет никаких вестей.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые с проседью, глаза серо-синие.
Одежда: тёмно-серая куртка, чёрная кофта, тёмно-синие джинсы, серые кроссовки.
Инфорг поиска: Надежда 89085983400
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: Лиза Алерт в РБ