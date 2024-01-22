В Бурятии вода подтапливает участки небольшого улуса

Жители улуса Шара-Азарга Закаменского района рассказали, что на их участки зашла вода и продолжает прибывать. Соответствующие фото разместили в группе «Закамна-инфо 24/7».

«На место выехали специалисты управления инфраструктуры и Закамдор. Для обследования и принятия решений»,

- сообщили в группе со ссылкой на ГО ЧС района.

