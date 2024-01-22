Происшествия 22.01.2024 в 16:57
В Бурятии вода подтапливает участки небольшого улуса
На местность выехали специалисты
Текст: Евгения Гармаева
Жители улуса Шара-Азарга Закаменского района рассказали, что на их участки зашла вода и продолжает прибывать. Соответствующие фото разместили в группе «Закамна-инфо 24/7».
«На место выехали специалисты управления инфраструктуры и Закамдор. Для обследования и принятия решений»,
- сообщили в группе со ссылкой на ГО ЧС района.
Фото: "Закамна-инфо 24/7"
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