В Бурятии главврача Прибайкальской ЦРБ осудили со второй попытки

Верховный суд Бурятии оставил в силе новый приговор Прибайкальского райсуда в отношении бывшего главврача Прибайкальской ЦРБ Зоригто Жамбалова. Он признан виновным в растрате и служебном подлоге. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.Как сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии, обвиняемый, являясь главврачом, принял на работу женщину на ставку фельдшера по государственной программе «Земский фельдшер».«При этом в период с 30.06.2020 по 15.12.2021 фельдшер по распоряжению главврача в полном объеме не выполняла свои прямые трудовые обязанности, то есть не оказывала медицинскую помощь гражданам из населенных пунктов на своем фельдшерском пункте. Согласно графику по трудовому договору из 5 рабочих дней фельдшер принимала граждан 2 дня, а в остальное рабочее время по указанию обвиняемого за дополнительную плату осуществляла другие трудовые обязанности. Своими действиями обвиняемый совершил хищение в пользу фельдшера денежных средств ЦРБ, путем их растраты на основании содержащих заведомо ложные сведения табелей учета использования рабочего времени, посредством перечисления денежных средств с банковского счета ЦРБ на счет фельдшера в размере свыше 221 тысячи рублей», - рассказали в суде.Не согласившись с приговором суда, Зоригто Жамбалов обжаловал его. В апелляции он настаивал на своей невиновности, но безрезультатно.«Проверив доводы апелляционной жалобы, суд установил, что они являются несостоятельными, поскольку вина подсудимого в совершении преступлений доказана. Наказание ему назначено в соответствии с требованиями уголовного закона, соразмерно содеянному», - сообщили в Верховном суде.Отметим, Прибайкальский райсуд рассматривал уголовное дело в отношении Зоригто Жамбалова уже второй раз. Первый раз он был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Тогда оправдательный приговор обжаловала прокуратура. По решению Верховного суда он был отменен, а дело направили на новое рассмотрение.Тем временем, в Прибайкальскую ЦРБ в конце прошлого года был назначен новый главврач. Им стала Татьяна Бутина, которая последние годы являлась заместителем Зоригто Жамбалова.Фото: «Номер один»