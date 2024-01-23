В Бурятии осудили мастера, по вине которого ребенок упал в кипяток

В Кабанском районе Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего мастера участка муниципального унитарного предприятия. Он обвинялся в халатности.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, работник жилищно-коммунального предприятия не принял должных мер по обеспечению безопасности на месте прорыва трубопровода с горячей водой. В результате подмыва грунта образовалась яма, в которую провалился 11-летний мальчик. Ребенок получил термический ожог тела.Кабанский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработка 5% в доход государства.По иску потерпевшей стороны с организации взыскана компенсация морального вреда в сумме 800 тыс. рублей.Фото: «Номер один»