Происшествия 23.01.2024 в 09:44
В Бурятии вновь случилось землетрясение
Сейсмособытие зафиксировали в Курумканском районе
Текст: Евгения Гармаева
Накануне, 22 января в 21:21 по местному времени землетрясение ощутили в Курумканском районе республики. Эпицентр находился в 41 км северо-западнее села Шаманка.
В группе «Курумкан-инфо 24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН» рассказали, что магнитуда землетрясения составила 3,3 балла.
Как сообщал «Номер один», землетрясение фиксировали в Курумканском районе несколькими днями ранее, 15 января. Тогда эпицентр подземных толчков находился в 58 км северо-западнее села Сахули.
Фото: "Курумкан-инфо 24/7"