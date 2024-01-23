В Бурятии вновь случилось землетрясение

Накануне, 22 января в 21:21 по местному времени землетрясение ощутили в Курумканском районе республики. Эпицентр находился в 41 км северо-западнее села Шаманка.

В группе «Курумкан-инфо 24/7» со ссылкой на Байкальский филиал «Единой геофизической службы РАН» рассказали, что магнитуда землетрясения составила 3,3 балла.

Как сообщал «Номер один», землетрясение фиксировали в Курумканском районе несколькими днями ранее, 15 января. Тогда эпицентр подземных толчков находился в 58 км северо-западнее села Сахули.





Фото: "Курумкан-инфо 24/7"