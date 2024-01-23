Происшествия 23.01.2024 в 09:45

Жительница Улан-Удэ избивала полуторагодовалую дочь

Также женщину уличили в употреблении наркотиков
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Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ избивала полуторагодовалую дочь
Следственный комитет Бурятии сообщил о расследовании уголовного дела в отношении 31-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой в истязании маленького ребенка.

Как рассказали в следственном ведомстве, обвиняемая проживала с полуторагодовалой дочерью в Улан-Удэ в квартире у родителей покойного сожителя. С апреля по октябрь 2023 года она в качестве наказания за незначительные провинности систематически наносила дочери побои. Это заметили бабушка и дедушка девочки, после чего они обратились в правоохранительные органы.

Как уточнили в Следственном комитете, также женщину уличили в употреблении наркотических веществ. После этого горожанку ограничили в родительских правах, а девочку передали под опеку родственнику.

На данный момент женщина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: «Номер один»
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