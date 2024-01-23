В Бурятии пожар оставил семью без крыши над головой

Днём 22 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании дома в селе Выдрино Кабанского района. К месту вызова были направлены пожарные 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в составе 6 человек и 3 единиц техники.«На момент прибытия пожарных огнём были охвачены жилой дом и пристроенная к нему котельная. Очаг возгорания был потушен в течение часа. В результате пожара сгорел дом на площади 80 кв.м., выгорела котельная. Пострадавших нет», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной пожара стала искра из дымохода. Она попала на крышу мансарды, после чего началось возгорание.В вайбер-чате «Кабанск-инфо.24» уже объявили о сборе помощи погорельцам. Пожар лишил их не только дома, но и всех личных вещей. Им необходимы одежда, мебель и предметы первой необходимости. Пока лишившаяся крова семья временно проживает у родственников.Фото: «Кабанск-инфо.24/7»