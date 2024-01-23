Происшествия 23.01.2024 в 10:43

В Бурятии потушили пожар в общежитии

Жильцы самостоятельно покинули здание до приезда пожарных
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии потушили пожар в общежитии
Ночью 23 января в экстренные службы поступило сообщение о сильном задымлении в общежитии в посёлке Каменск Кабанского района. К месту вызова были направлены пожарные 2-го Кабанского отряда ГПС РБ в составе 5 человек и 2 единиц техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось задымление на 2-м этаже общежития. Из здания самостоятельно смогли эвакуироваться 10 человек. Очаг возгорания был потушен в течение 11 минут. В результате пожара на лестничной площадке 2-го этажа обгорели стены, потолок и одна из входных дверей. Пострадавших нет», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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