В центре Улан-Удэ неизвестные спилили несколько деревьев

– По итогам выезда факт подрезки деревьев подтвердился. Собирается материал для определения виновных лиц и привлечения их к административной ответственности, – рассказала и.о. начальника УАК КГХ Гэма Тайсаева.





На пр. Победы в Улан-Удэ неизвестные лица спилили несколько деревьев. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, разрешение на вырубку по этой территории никому не выдавалось, уведомление о подрезке тоже не направлялось.Сотрудники Управления административного контроля КГХ выехали на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего.Как отмечают власти, подрезка деревьев на прилегающих территориях домов, предприятий и организаций должна производиться только после уведомления КГХ. Оно должно быть подано за пять дней до начала предполагаемых работ. За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ