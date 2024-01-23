Происшествия 23.01.2024 в 11:30

В центре Улан-Удэ неизвестные спилили несколько деревьев

Сейчас власти пытаются найти нарушителей
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Текст: Андрей Константинов
В центре Улан-Удэ неизвестные спилили несколько деревьев
На пр. Победы в Улан-Удэ неизвестные лица спилили несколько деревьев. Как сообщили в Комитете городского хозяйства, разрешение на вырубку по этой территории никому не выдавалось, уведомление о подрезке тоже не направлялось.

Сотрудники Управления административного контроля КГХ выехали на место для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

– По итогам выезда факт подрезки деревьев подтвердился. Собирается материал для определения виновных лиц и привлечения их к административной ответственности, – рассказала и.о. начальника УАК КГХ Гэма Тайсаева.


Как отмечают власти, подрезка деревьев на прилегающих территориях домов, предприятий и организаций должна производиться только после уведомления КГХ. Оно должно быть подано за пять дней до начала предполагаемых работ. За несвоевременное информирование городских служб предусмотрена административная ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц – от 25 до 50 тысяч рублей.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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