Происшествия 23.01.2024 в 12:47

В Улан-Удэ террористу продлили срок содержания под стражей

Гражданина Республики Беларусь обвиняют в исполнении терактов на БАМе
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ террористу продлили срок содержания под стражей
22 января Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении 52-летнего гражданина Республики Беларусь, обвиняемого в совершении двух терактов на БАМе.

«Суд учел характер и степень общественной опасности инкриминируемого преступления, отсутствие у обвиняемого регистрации и места жительства на территории РФ. В связи с чем нашел обоснованными доводы следствия о том, что обвиняемый может скрыться, вступить в контакт с неустановленными соучастниками преступлений с целью создания ложных доказательств своей невиновности или уничтожения имеющихся либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу», - сообщили в пресс-службе суда.

Также в суде раскрыли некоторые подробности совершенных преступлений.

По версии следствия, 30 ноября 2023 года обвиняемый, действуя по ранее разработанному плану неустановленных лиц, в целях совершения террористических актов прибыл на территорию России к месту нахождения объектов транспортной инфраструктуры Восточно-Сибирской железной дороги. Там он заложил в подвижные составы взрывные устройства и привел их в боевую готовность, а перед въездом в Северомуйский тоннель установил автоматические пульты с дистанционным управлением ими.

«Вследствие взрывов на поездах произошло разрушение вагонов-цистерн, возгорание и разлив перевозимого в них топлива, повреждение железнодорожной инфраструктуры, в том числе элементов тоннеля, чем Восточно-Сибирской железной дороге причинен значительный имущественный ущерб», - рассказали в суде.

Напомним, после терактов мужчина покинул Бурятию. Вскоре его личность была установлена и спустя несколько дней террориста задержали сотрудники ФСБ на территории Омской области. Он сразу признался, что действовал по заданию украинских спецслужб.

Фото: скриншот видео РИА «Новости»
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