Происшествия 23.01.2024 в 14:01

В Бурятии горел гостевой дом на берегу Байкала

Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии горел гостевой дом на берегу Байкала
Днём 22 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гостевого дома «Уютный уголок» в селе Турка. На вызов был направлен личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ и добровольцы ДПК «Туркинское» - всего 9 человек и 5 единиц техники.

«На момент прибытия первого пожарного подразделения внутри здания наблюдалось сильное задымление, огонь перешёл на крышу дома. Очаг возгорания был потушен в течение часа. В результате пожара выгорела хозяйственная комната на 1 этаже, повреждена кровля. Общая площадь пожара составила 50 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

В Бурятии пьяный мужчина стащил из дома культуры кучу семейских сарафанов
23.01.2024 в 15:19
Монголия получит выход к Индийскому океану через иранский порт Бандер-Аббас
23.01.2024 в 15:04
В Улан-Удэ вновь жалуются на любителей побрызгать молоком с окон
23.01.2024 в 14:40
В Бурятии горел гостевой дом на берегу Байкала
23.01.2024 в 14:01
В центре Улан-Удэ установили новый арт-объект
23.01.2024 в 13:37
В Улан-Удэ террористу продлили срок содержания под стражей
23.01.2024 в 12:47
В Бурятии изучают процессы возникновения и эволюции ранней Вселенной
23.01.2024 в 12:27
В Улан-Удэ дебошир разгромил гостиницу на 450 тыс рублей
23.01.2024 в 11:45
В центре Улан-Удэ неизвестные спилили несколько деревьев
23.01.2024 в 11:30
Для НКО Бурятии выделено 20 млн рублей из Фонда президентских грантов
23.01.2024 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
В Бурятии пьяный мужчина стащил из дома культуры кучу семейских сарафанов
Потом он торговал ими на «Авито»
23.01.2024 в 15:19
В Улан-Удэ террористу продлили срок содержания под стражей
Гражданина Республики Беларусь обвиняют в исполнении терактов на БАМе
23.01.2024 в 12:47
В Улан-Удэ дебошир разгромил гостиницу на 450 тыс рублей
Росгвардейцы задержали в отеле буйного 25-летнего постояльца, который оказался пьян
23.01.2024 в 11:45
В центре Улан-Удэ неизвестные спилили несколько деревьев
Сейчас власти пытаются найти нарушителей
23.01.2024 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru