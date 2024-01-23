В Бурятии горел гостевой дом на берегу Байкала

Днём 22 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании гостевого дома «Уютный уголок» в селе Турка. На вызов был направлен личный состав 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ и добровольцы ДПК «Туркинское» - всего 9 человек и 5 единиц техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения внутри здания наблюдалось сильное задымление, огонь перешёл на крышу дома. Очаг возгорания был потушен в течение часа. В результате пожара выгорела хозяйственная комната на 1 этаже, повреждена кровля. Общая площадь пожара составила 50 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС