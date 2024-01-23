В Бурятии пьяный мужчина стащил из дома культуры кучу семейских сарафанов

Бичурский районный суд вынес приговор местному жителю, виновному в краже женских костюмов.

«Установлено, что в сентябре 2022 года в вечернее время житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении дома культуры, тайно похитил из шкафа: 5 комплектов женских семейских костюмов, каждый из которых состоит из сарафана, фартука и рубахи, 4 семейских женских пояса ручной работы, 1 семейский женский пояс ручной работы, 3 женских платья, 12 платков»,

- сообщили в пресс-службе суда.



После этого мужчина разместил украденное на «Авито» и часть успел продать. Материальный ущерб для хозяйки имущества составил 49 000 рублей, а для администрации МО СП «Петропавловское» - 3500 рублей.

Суд вынес приговор воришке сарафанов – признать виновным за кражу, а также назначить наказание в виде 400 часов обязательных работ. Часть костюмов, которые вор не успел продать, вернули. Приговор не вступил в законную силу.

Фото: Номер один