Происшествия 23.01.2024 в 15:19

В Бурятии пьяный мужчина стащил из дома культуры кучу семейских сарафанов

Потом он торговал ими на «Авито»
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии пьяный мужчина стащил из дома культуры кучу семейских сарафанов

Бичурский районный суд вынес приговор местному жителю, виновному в краже женских костюмов.

«Установлено, что в сентябре 2022 года в вечернее время житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения в помещении дома культуры, тайно похитил из шкафа: 5 комплектов женских семейских костюмов, каждый из которых состоит из сарафана, фартука и рубахи, 4 семейских женских пояса ручной работы, 1 семейский женский пояс ручной работы, 3 женских платья, 12 платков», 

- сообщили в пресс-службе суда.
 После этого мужчина разместил украденное на «Авито» и часть успел продать. Материальный ущерб для хозяйки имущества составил 49 000 рублей, а для администрации МО СП «Петропавловское» - 3500 рублей.

 Суд вынес приговор воришке сарафанов – признать виновным за кражу, а также назначить наказание в виде 400 часов обязательных работ. Часть костюмов, которые вор не успел продать, вернули. Приговор не вступил в законную силу.

 Фото: Номер один

Теги
сарафан семейские кража

Все новости

В Бурятии пьяный мужчина стащил из дома культуры кучу семейских сарафанов
23.01.2024 в 15:19
Монголия получит выход к Индийскому океану через иранский порт Бандер-Аббас
23.01.2024 в 15:04
В Улан-Удэ вновь жалуются на любителей побрызгать молоком с окон
23.01.2024 в 14:40
В Бурятии горел гостевой дом на берегу Байкала
23.01.2024 в 14:01
В центре Улан-Удэ установили новый арт-объект
23.01.2024 в 13:37
В Улан-Удэ террористу продлили срок содержания под стражей
23.01.2024 в 12:47
В Бурятии изучают процессы возникновения и эволюции ранней Вселенной
23.01.2024 в 12:27
В Улан-Удэ дебошир разгромил гостиницу на 450 тыс рублей
23.01.2024 в 11:45
В центре Улан-Удэ неизвестные спилили несколько деревьев
23.01.2024 в 11:30
Для НКО Бурятии выделено 20 млн рублей из Фонда президентских грантов
23.01.2024 в 11:19
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
В Бурятии горел гостевой дом на берегу Байкала
Пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки
23.01.2024 в 14:01
В Улан-Удэ террористу продлили срок содержания под стражей
Гражданина Республики Беларусь обвиняют в исполнении терактов на БАМе
23.01.2024 в 12:47
В Улан-Удэ дебошир разгромил гостиницу на 450 тыс рублей
Росгвардейцы задержали в отеле буйного 25-летнего постояльца, который оказался пьян
23.01.2024 в 11:45
В центре Улан-Удэ неизвестные спилили несколько деревьев
Сейчас власти пытаются найти нарушителей
23.01.2024 в 11:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru