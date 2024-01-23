Происшествия 23.01.2024 в 17:15

В Улан-Удэ мошенник представлялся участником спецоперации

На деле мужчина оказался матерым уголовником
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ мошенник представлялся участником спецоперации
В Иркутске полицейские из Бурятии совместно с местными оперативниками задержали 28-летнего жителя Улан-Удэ, подозреваемого в мошенничестве.

Как рассказали в МВД Бурятии, в октябре прошлого года молодой человек, одетый в камуфляж и представившийся участником СВО, обманул администраторов одной из гостиниц Улан-Удэ. Вместе с товарищем он снял на сутки номер и заказал сауну. Услугу оплатил его приятель.

После ухода товарища злоумышленник стал знакомиться с другими постояльцами и неоднократно продлевал проживание в отеле. При этом вначале он рассчитался за оказанные услуги сам. Затем, ввиду отсутствия наличных и банковской карты, а также по причине сломанного телефона платил с помощью чужих гаджетов: вставлял свою сим-карту в мобильное устройство, после чего показывал администратору квитанцию о, якобы, переводе денег.

Работников заведения мужчина сразу предупреждал о возможной задержке в перечислении средств на счет: её подозреваемый объяснял, якобы, проверкой переводов участников спецоперации, которая может затянуться на 3-5 дней.

Спустя неделю проживания в гостинице, сопровождающегося покупкой и распитием спиртного, злоумышленник скрылся: вышел покурить и не вернулся. Предоставленные им чеки об оплате, как выяснилось позднее, оказались фейковыми. Общий ущерб составил около 68 тысяч рублей.

«Оперативники УМВД России по Улан-Удэ установили личность злоумышленника. Ориентировку направили наружным нарядам и коллегам в соседние регионы, куда впоследствии и направился фигурант. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим за мошенничества, кражи и грабёж и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в июле прошлого года. Нигде не работает», - рассказали в МВД Бурятии.


По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.

У полицейских имеются основания полагать, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям. Сейчас эта информация проверяется.

Фото: МВД Бурятии
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