В Улан-Удэ мошенник представлялся участником спецоперации

«Оперативники УМВД России по Улан-Удэ установили личность злоумышленника. Ориентировку направили наружным нарядам и коллегам в соседние регионы, куда впоследствии и направился фигурант. Как выяснилось, ранее он был неоднократно судим за мошенничества, кражи и грабёж и отбывал наказание в местах лишения свободы, откуда освободился в июле прошлого года. Нигде не работает», - рассказали в МВД Бурятии.





В Иркутске полицейские из Бурятии совместно с местными оперативниками задержали 28-летнего жителя Улан-Удэ, подозреваемого в мошенничестве.Как рассказали в МВД Бурятии, в октябре прошлого года молодой человек, одетый в камуфляж и представившийся участником СВО, обманул администраторов одной из гостиниц Улан-Удэ. Вместе с товарищем он снял на сутки номер и заказал сауну. Услугу оплатил его приятель.После ухода товарища злоумышленник стал знакомиться с другими постояльцами и неоднократно продлевал проживание в отеле. При этом вначале он рассчитался за оказанные услуги сам. Затем, ввиду отсутствия наличных и банковской карты, а также по причине сломанного телефона платил с помощью чужих гаджетов: вставлял свою сим-карту в мобильное устройство, после чего показывал администратору квитанцию о, якобы, переводе денег.Работников заведения мужчина сразу предупреждал о возможной задержке в перечислении средств на счет: её подозреваемый объяснял, якобы, проверкой переводов участников спецоперации, которая может затянуться на 3-5 дней.Спустя неделю проживания в гостинице, сопровождающегося покупкой и распитием спиртного, злоумышленник скрылся: вышел покурить и не вернулся. Предоставленные им чеки об оплате, как выяснилось позднее, оказались фейковыми. Общий ущерб составил около 68 тысяч рублей.По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, мужчина взят под стражу.У полицейских имеются основания полагать, что он может быть причастен к аналогичным преступлениям. Сейчас эта информация проверяется.Фото: МВД Бурятии