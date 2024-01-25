В Бурятии будут судить фермера, застрелившего гостя

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Селенгинского района, обвиняемого в убийстве и незаконном хранении оружия.Как рассказали в следственном ведомстве, преступление произошло 9 ноября 2023 года. В тот день на фермерскую стоянку к обвиняемому пришли трое знакомых жителей села Цайдам, которых он попросил помочь по хозяйству. Вечером они вместе в доме стали употреблять спиртное. Позже между хозяином и одним из гостей произошла ссора, переросшая в потасовку. В её ходе обвиняемый ушел в комнату, где взял заряженное охотничье гладкоствольное ружье с самодельно укороченным стволом, вернулся к противнику и выстрелил ему в голову. От полученных ран 43-летний потерпевший скончался.Позже в ходе осмотра места происшествия в доме у обвиняемого правоохранители нашли еще одно нарезное ружье, изготовленное кустарным способом, а также несколько боевых и охотничьих патронов, хранящихся незаконно.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: Следственный комитет Бурятии