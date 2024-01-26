В Бурятии горела котельная детско-юношеской спортивной школы

«На место происшествия были незамедлительно направлены пожарные подразделения. К моменту прибытия первого подразделения здание горело изнутри. Пожар ликвидирован. Пострадавших нет», - сообщили в МЧС Бурятии.





Как рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара огнём повреждена комната отдыха в котельной на площади 5 кв.м. Оборудование не пострадало, котельная работает в штатном режиме. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение режима работы электрооборудования.



Вечером 25 января на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о пожаре в здании котельной на территории Детско-юношеской спортивной школы в селе Орлик Окинского района.Фото: МЧС Бурятии