В Бурятии пенсионерка на легковушке попала под грузовик

ДТП произошло около 7 часов утра 25 января на ул. Трактовая в селе Кижинга. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 60-летняя женщина за рулем «Тойоты Филдер», выезжая с второстепенной дороги, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с грузовиком «Шакман». В результате аварии пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.Фото: ГИБДД Бурятии