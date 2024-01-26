Происшествия 26.01.2024 в 09:29
В Бурятии пенсионерка на легковушке попала под грузовик
Женщина не уступила дорогу большегрузу
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло около 7 часов утра 25 января на ул. Трактовая в селе Кижинга. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 60-летняя женщина за рулем «Тойоты Филдер», выезжая с второстепенной дороги, не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с грузовиком «Шакман». В результате аварии пенсионерка получила травмы и была госпитализирована.
Фото: ГИБДД Бурятии
Фото: ГИБДД Бурятии
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