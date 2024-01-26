В Бурятии в сгоревшем доме обнаружили тело женщины

Рано утром 26 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в посёлке Гусиное озеро Селенгинского района. К месту вызова был направлен личный состав 5-го Джидинского отряда ГПС РБ и дежурный караул ПСЧ-40 МЧС Бурятии - всего 6 человек и 3 единицы техники.«На момент прибытия первого пожарного подразделения огнём был охвачен жилой дом и пристроенное к нему здание. Пожар был потушен в течение 3 часов. В результате сгорел пристрой, изнутри обгорел дом. Общая площадь пожара составила 84 кв.м», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В ходе разбора конструкций дома пожарные обнаружили тело 59-летней женщины. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС