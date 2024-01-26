Крупный пожар уничтожил несколько квартир в Улан-Удэ

Крупный пожар произошел сегодня под утро на улице Горная в Улан-Удэ. Там загорелся многоквартирный дом. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные расчеты.«На момент прибытия огнеборцев горели две квартиры и частично кровля дома. Основные силы подразделений МЧС были направлены на спасение людей. Двум жильцам потребовалась помощь пожарных. Их спасли по лестничному маршу с помощью спасустройств. Ещё 17 человек эвакуировались самостоятельно», - рассказали в МЧС Бурятии.Возгорание ликвидировали на общей площади 200 квадратных метров. В происшествии никто не пострадал.Всего на тушении работали 24 пожарных и 7 единиц техники. Сейчас на месте работает дознаватель МЧС, он устанавливает причину возгорания.Между тем, по данным телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», поджог дома устроил один из жильцов. Всего выгорели 3 квартиры в одном подъезде из 8. Остальные квартиры залиты водой в ходе тушения пожара.Фото: МЧС Бурятии