Жители райцентра в Бурятии сдали пьяного водителя

В Бичурском районе Бурятии благодаря бдительным гражданам сотрудники ДПС задержали нетрезвого водителя. Информацию о нарушителе автоинспекторы получили через местный чат-бот «ГИБДД Бичура».Как рассказали в МВД Бурятии, днем 18 января аноним сообщил, что по улице Рабочей в Бичуре едет автомобиль «ВАЗ-21053», водитель и пассажиры которого, предположительно, пьяны. Наряд ДПС выехал для проверки сообщения.За рулем машины полицейские обнаружили 28-летнего местного жителя: от молодого человека исходил запах спиртного. Автоинспекторы предложили ему пройти освидетельствование на состояние опьянения. Результат составил 0,87 мг/л.«В отношении нарушителя составлен административный протокол. Транспортное средство помещено на штрафстоянку. Решением суда гражданин лишен водительских прав сроком на полтора года и получил штраф в размере 30 тысяч рублей», - сообщили в МВД.Госавтоинспекция благодарит жителей, своевременно сообщившим о пьяном водителе в полицию.Фото: МВД Бурятии