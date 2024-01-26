В Бурятии директора турфирмы отправили в колонию общего режима

Прокуратура Кабанского района поддержала гособвинение по уголовному делу в отношении директора туристической фирмы.

Она признана виновной в совершении пяти преступлений, связанных с хищением чужого имущества и мошенничеством. Кабанский районный суд приговорил ее к 2 годам принудительных работ с удержанием 10 % из заработной платы в доход государства.

«Судом установлено, что в сентябре 2020 года и феврале 2022 года женщина похитила у пяти граждан денежные средства, переданные ей в счет оплаты туристических поездок, в общей сумме 659 тыс. рублей. Кроме того, в феврале 2023 года она ввела в заблуждение одну из потерпевших и получила в качестве дополнительной платы 39 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению»,

- сообщили в прокуратуре республики.



Государственный обвинитель и потерпевшие оспорили приговор в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания. Верховный суд республики с учетом мнения прокурора приговор суда первой инстанции изменил, виновной назначили 3 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.