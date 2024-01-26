Происшествия 26.01.2024 в 12:48

20-летний житель Бурятии стащил алкоголь вместе с музыкальной колонкой

Однако веселье парня прервали росгвардейцы
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Текст: Евгения Гармаева
20-летний житель Бурятии стащил алкоголь вместе с музыкальной колонкой

В Прибайкальском районе, во время патрулирования сотрудники Росгвардии заметили молодого человека, по приметам схожего с ориентировкой преступника, причастного к краже в Турунтаево. Жителя задержали возле автомойки, где он подрабатывал и доставили в полицию. Как выяснилось, 20-летний сельчанин оказался ранее судим.

«Задержанный сознался, что, воспользовавшись отсутствием своих соседей, залез во двор частного дома. Там злоумышленник вскрыл подручными средствами навесной замок и проник в дом, откуда похитил музыкальную колонку и алкоголь на сумму около 10 тысяч рублей»,

 - сообщили в ведомстве.
Установить причастность подозреваемого к преступлению помогли следы на снегу, которые вели с места преступления до соседнего дома, где и проживал подозреваемый. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.




Фото: Росгвардия РБ

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прибайкальский район преступность Росгвардия

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