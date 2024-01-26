Улан-удэнка заплатит полмиллиона за тройное ДТП

В прошлом году улан-удэнка въехала в чужой автомобиль, который в свою очередь въехал в еще один автомобиль. На месте происшествия женщина свою вину в совершенном ДТП признала. Она согласилась возместить ущерб обоим водителям. ОСАГО у виновницы оформлено не было, поэтому ДТП в ГИБДД оформлять не стали.Однако впоследствии платить пострадавшим по ее вине автомобилистам улан-удэнка отказалась. Водители были вынуждены обратиться в Октябрьский суд Улан-Удэ с иском о взыскании материального ущерба.Для определения размера причиненного ущерба, истцы обратились в экспертное учреждение ООО “Динамо-Эксперт”. Согласно заключениям экспертиз стоимость ущерба, причиненного первому автомобилю составляет 258366,31 руб., второму - 181000 руб. Истцы попросили суд взыскать с ответчика не только стоимость ущерба, причиненного автомобилям, но и другие вынужденные расходы.Ответчик на судебное заседание не пришла. Она предоставила заявление «об отложении производства по делу, указывая на свое нестабильное состояние, связанное с семейными обстоятельствами». Но суд решил рассмотреть дело в ее отсутствие.Исковые требования двух водителей удовлетворили, хоть и частично. С ответчика взыскали в пользу одного водителя материальный ущерб в размере 258366,31 руб., расходы на представителя – 10000 руб., расходы на оценку – 6500 руб., 1100 -расходы на оформление доверенности, 5784 руб. – расходы по оплате госпошлины.В пользу второго водителя взыскали: материальный ущерб в размере 181000 руб., расходы на проведение экспертизы в размере 5000 руб., 689,30 руб.- стоимость телеграммы, 1100 руб. – расходы на оформление доверенности, 10000 руб. – расходы на представителя, 4820 руб. – расходы по оплате госпошлины.В остальной части исковые требования оставили без удовлетворения.Итого, за свою ошибку на дороге и за то, что так долго уклонялась от долгов, женщина заплатит более 483 тысяч рублей. То есть намного больше, чем могло быть, если бы она заплатила по долгам раньше, как и обещала.Фото: Pixabay.com