Происшествия 26.01.2024 в 15:41

Улан-удэнка заплатит полмиллиона за тройное ДТП

Виновница крупной аварии обещала двум водителям возместить ущерб, но потом передумала
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Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнка заплатит полмиллиона за тройное ДТП
В прошлом году улан-удэнка въехала в чужой автомобиль, который в свою очередь въехал в еще один автомобиль. На месте происшествия женщина свою вину в совершенном ДТП признала. Она согласилась возместить ущерб обоим водителям. ОСАГО у виновницы оформлено не было, поэтому ДТП в ГИБДД оформлять не стали. 

Однако впоследствии платить пострадавшим по ее вине автомобилистам улан-удэнка отказалась. Водители были вынуждены обратиться в Октябрьский суд Улан-Удэ с иском о взыскании материального ущерба. 

Для определения размера причиненного ущерба, истцы обратились в экспертное учреждение ООО “Динамо-Эксперт”. Согласно заключениям экспертиз стоимость ущерба, причиненного первому автомобилю составляет 258366,31 руб., второму - 181000 руб. Истцы попросили суд взыскать с ответчика не только стоимость ущерба, причиненного автомобилям, но и другие вынужденные расходы. 

Ответчик на судебное заседание не пришла. Она предоставила заявление «об отложении производства по делу, указывая на свое нестабильное состояние, связанное с семейными обстоятельствами». Но суд решил рассмотреть дело в ее отсутствие. 

Исковые требования двух водителей удовлетворили, хоть и частично. С ответчика взыскали в пользу одного водителя материальный ущерб в размере 258366,31 руб., расходы на представителя – 10000 руб., расходы на оценку – 6500 руб., 1100 -расходы на оформление доверенности, 5784 руб. – расходы по оплате госпошлины.

В пользу второго водителя взыскали: материальный ущерб в размере 181000 руб., расходы на проведение экспертизы в размере 5000 руб., 689,30 руб.- стоимость телеграммы, 1100 руб. – расходы на оформление доверенности, 10000 руб. – расходы на представителя, 4820 руб. – расходы по оплате госпошлины.

В остальной части исковые требования оставили без удовлетворения.

Итого, за свою ошибку на дороге и за то, что так долго уклонялась от долгов, женщина заплатит более 483 тысяч рублей. То есть намного больше, чем могло быть, если бы она заплатила по долгам раньше, как и обещала.  

Фото: Pixabay.com
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