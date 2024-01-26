В Улан-Удэ преподаватель института отдала мошенникам 1,7 млн рублей

25 января в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 62-летней горожанки об обмане её мошенниками. За шесть дней общения с аферистами она потеряла свыше 1 миллиона 700 тысяч рублей.Как рассказали в МВД Бурятии, в мессенджере женщине пришло сообщение от руководителя образовательной организации, в которой она преподаёт. «Начальник» писал, что её вызывали в ФСБ. Вопрос касался, якобы, списка работников института, которые, по сведениям стражей порядка, сотрудничают с осуществляющими противоправную деятельность организациями. Он уведомил: правоохранитель в ближайшее время выйдет с ней на связь.Так и случилось. Позвонивший сообщил, что горожанка состоит в вышеуказанных списках и, по их данным, финансирует противоправные ячейки, что подтверждают оформленные на её имя кредиты.Ошарашенная женщина отрицала подобную связь и взятие займов. Тогда мужчина, пригрозив уголовной ответственностью, потребовал содействия и выполнения всех инструкций, в том числе – чтобы не лишиться денежных средств. Он уведомил: с ней свяжется специалист «комитета банковского надзора РФ», который даст алгоритм необходимых действий.По указке «специалиста», выславшего, якобы, оформленные интернет-преступниками на её имя кредитные договоры, потерпевшая для перехвата финансовой инициативы взяла займы сама: на 700 тысяч рублей и около полутора миллионов рублей. Несмотря на то, что сотрудники банков несколько раз уточняли цель получения кредитов, горожанка настойчиво утверждала, что деньги необходимы ей то на свадьбу дочери, то для покупки автомобиля.Не вызвал её сомнений и охранник одного из банков, который стал интересоваться, кому женщина через терминал отправляет такие большие суммы, и предположил, что она стала жертвой мошенников. Однако по требованию находящегося с ней на связи злоумышленника горожанка немедленно уехала оттуда.В целом из оформленных в кредит средств на «безопасную ячейку» аферистов она перевела более 1 миллиона 700 тысяч рублей. Эта сумма могла быть еще больше, если бы не сотрудница банка, которая при взятии улан-удэнкой очередного займа поняла, что клиентка находится под влиянием мошенников и в ходе продолжительной беседы убедила её проверить информацию.Только после этого гражданка позвонила своему руководителю, чтобы уточнить сведения по ситуации с сотрудниками ФСБ. Та ответила, что её аккаунт в мессенджере взломали, и ничего подобного она не писала.Сейчас по факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.Фото: «Номер один»