В Бурятии пропавшего на Байкале рыбака нашли погибшим

Сегодня, 26 января, в Северобайкальске нашли тело пропавшего мужчины, сообщает «Северобайкальск-инфо 24/7». 20 января житель 1964 года рождения ушел на рыбалку в устье реки Тыя, но не вернулся домой.

Сначала недалеко от берега сотрудники уголовного розыска нашли вещи пропавшего.

«В 13:30 спасатели подняли тело со дна Байкала. Опознан родственниками»,

- рассказали в группе.



Соболезнования родным и близким погибшего.







Фото: Номер один