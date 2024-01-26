Происшествия 26.01.2024 в 15:45
В Бурятии пропавшего на Байкале рыбака нашли погибшим
Мужчину искали с 20 января
Текст: Евгения Гармаева
Сегодня, 26 января, в Северобайкальске нашли тело пропавшего мужчины, сообщает «Северобайкальск-инфо 24/7». 20 января житель 1964 года рождения ушел на рыбалку в устье реки Тыя, но не вернулся домой.
Сначала недалеко от берега сотрудники уголовного розыска нашли вещи пропавшего.
«В 13:30 спасатели подняли тело со дна Байкала. Опознан родственниками»,
- рассказали в группе.
Соболезнования родным и близким погибшего.
Фото: Номер один