Происшествия 26.01.2024 в 17:15
Еще одна женщина погибла сегодня на пожаре в Бурятии
Четырехквартирный дом загорелся в поселке Новоильинск
Текст: Андрей Константинов
В поселке Новоильинск Заиграевского района тушат пожар в 4-хквартирном одноэтажном доме на ул. Солнечная. Как сообщает вайбер-чат «Заиграево-инфо.24/7», сейчас возгорание локализовано. В борьбе с огнем задействованы трое пожарных и две единицы техники.
На месте происшествия огнеборцы обнаружили тело женщины, её личность сейчас устанавливается.
Напомним, сегодня утром 59-летняя женщина погибла на пожаре в доме в посёлке Гусиное озеро Селенгинского района.
Фото: МЧС Бурятии
На месте происшествия огнеборцы обнаружили тело женщины, её личность сейчас устанавливается.
Напомним, сегодня утром 59-летняя женщина погибла на пожаре в доме в посёлке Гусиное озеро Селенгинского района.
Фото: МЧС Бурятии
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