В Бурятии ликвидировали подозреваемую в бешенстве лису

В Селенгинском районе Бурятии на Усть-Чикойской паромной переправе произошел инцидент с лисой. Животное прибежало к сторожке и вело себя агрессивно, а на попытки его прогнать не реагировало. Это навело людей на мысли, что лиса больна бешенством. На место вызвали специалистов Бурприроднадзора.«Лисица ликвидирована сотрудниками Бурприроднадзора», - рассказали о дальнейшей судьбе животного в вайбер-чате «Селенга-инфо.24/7».Взятые у животного анализы направили на лабораторные исследования. Они подтвердили, что у лисы было бешенство, сообщили в Управлении ветеринарии Бурятии.Ведомство напоминает, что нахождение диких животных в населенных пунктах может являться одним из признаков бешенства. В связи с этим рекомендуется ни в коем случае не прикармливать диких животных, а также проводить своевременную вакцинацию домашних животных против бешенства. О случаях нахождения диких животных в населенных пунктах необходимо извещать Бурприроднадзор, а также Управление ветеринарии РБ по номеру «горячей линии» 36-20-22.Напомним, в прошлом году в Бурятии зафиксировали около десяти очагов бешенства в 4 районах республики.Фото: «Номер один»