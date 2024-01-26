Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полиции

В Железнодорожный районный суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении улан-удэнца по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции).Судом установлено, что 25 декабря 2023 года в 05:00 часов был остановлен автомобиль с помощью СГУ (Сигнально-громкоговорящая установка - прим.авт.) и проблесковых маячков. При проверке документов у водителя с пассажирского сиденья вышел пассажир Виктор Бадмаев (имя, фамилия изменены), который вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, на неоднократные требования сотрудника полиции не реагировал, отталкивал, хватался за форменное обмундирование, препятствовал исполнению служебных обязанностей.«На неоднократные законные требования прекратить свои противоправные действия Бадмаев не реагировал. К нему была применена физическая сила, но последний продолжал оказывать сопротивление и физическое неповиновение, в соответствии к нему были применены специальные средства: наручники. Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РБ, видеозаписью, и иными материалами дела, которым была дана оценка на предмет допустимости, достоверности, достаточности по правилам ст. 26.11 КоАП РФ», - сказано в решении суда.На суде Бадмаев свою вину признал. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, а также наличие на иждивении 2 несовершеннолетних детей.Бадмаева признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 ч.1 КоАП РФ и назначили ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.