Происшествия 26.01.2024 в 18:06

Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полиции

Мужчине не понравилось, что автомобиль, в котором он ехал, остановили
A- A+
Текст: Ольга Лазарева
Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полиции
В Железнодорожный районный суд поступил протокол об административном правонарушении в отношении улан-удэнца по ч.1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции). 

Судом установлено, что 25 декабря 2023 года в 05:00 часов был остановлен автомобиль с помощью СГУ (Сигнально-громкоговорящая установка - прим.авт.) и проблесковых маячков. При проверке документов у водителя с пассажирского сиденья вышел пассажир Виктор Бадмаев (имя, фамилия изменены), который вел себя агрессивно, выражался грубой нецензурной бранью в адрес сотрудника полиции, на неоднократные требования сотрудника полиции не реагировал, отталкивал, хватался за форменное обмундирование, препятствовал исполнению служебных обязанностей. 

«На неоднократные законные требования прекратить свои противоправные действия Бадмаев не реагировал. К нему была применена физическая сила, но последний продолжал оказывать сопротивление и физическое неповиновение, в соответствии к нему были применены специальные средства: наручники. Указанные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РБ, видеозаписью, и иными материалами дела, которым была дана оценка на предмет допустимости, достоверности, достаточности по правилам ст. 26.11 КоАП РФ», - сказано в решении суда. 

На суде Бадмаев свою вину признал. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, а также наличие на иждивении 2 несовершеннолетних детей.

Бадмаева признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.3 ч.1 КоАП РФ и назначили ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

Теги
происшествия

Все новости

«Его спас брат»
27.01.2024 в 03:04
Зачем Улан-Удэ новый способ избрания мэра
26.01.2024 в 19:05
Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полиции
26.01.2024 в 18:06
В Улан-Удэ скончался ветеран боевых действий, проходивший реабилитацию после СВО
26.01.2024 в 17:50
В Бурятии ликвидировали подозреваемую в бешенстве лису
26.01.2024 в 17:34
Еще одна женщина погибла сегодня на пожаре в Бурятии
26.01.2024 в 17:15
В Бурятии мигранта выдворяют из страны за нарушение режима пребывания
26.01.2024 в 17:11
ЗГРП ищет машинистов экскаватора и бульдозера
26.01.2024 в 17:03
В Улан-Удэ владельцев гаражей-самоволок оштрафовали на полмиллиона рублей
26.01.2024 в 16:42
В Бурятии от ящура вакцинируют более полумиллиона скотин
26.01.2024 в 16:29
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
«Его спас брат»
В Новосибирске парня затянуло в шлифовальный станок

27.01.2024 в 03:04
В Бурятии ликвидировали подозреваемую в бешенстве лису
Животное вело себя агрессивно и не реагировало на попытки его прогнать
26.01.2024 в 17:34
Еще одна женщина погибла сегодня на пожаре в Бурятии
Четырехквартирный дом загорелся в поселке Новоильинск
26.01.2024 в 17:15
В Улан-Удэ юрист обманул инвалида
Он взял предоплату за свои услуги, однако работу не выполнил
26.01.2024 в 16:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru