Происшествия 27.01.2024 в 14:11

В Бурятии спасатели нашли тело пропавшего мужчины в Байкале

Одна из версий гласит, что гражданин провалился под лед
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии спасатели нашли тело пропавшего мужчины в Байкале
Накануне сотрудники Северобайкальского подразделения БПСО МЧС России выезжали на озеро Байкал с целью поиска гражданина 1964 года рождения, который, по заявлению родственников, ушел 17 января на рыбалку на реку Тыя и не вернулся. 

Утром 26 января, на окраине г. Северобайкальск в нескольких метрах от берега в о. Байкал, тело мужчины было найдено. Спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. Что явилось причиной смерти, установит следствие. Рассматривается версия о провале жителя Северобайкальского района под лед в процессе рыбалки. 

ГУ МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан соблюдать меры предосторожности, не выходить на неокрепший лед и не посещать незнакомые водоемы. Ледовое покрытие на Байкале в настоящее время не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес человека или автомашины. Выезд на акваторию Байкала до 1 февраля запрещен, к нарушителям будут применяться меры административного характера в виде наложения штрафа.

Фото: МЧС Бурятии.

Теги
рыбалка

Все новости

В Бурятии две женщины погибли на пожарах из-за курения
27.01.2024 в 14:20
Мошенники добрались до ректора ВСГУТУ
27.01.2024 в 14:17
В Горячинске открылся термальный бассейн под открытым небом
27.01.2024 в 14:14
В Бурятии спасатели нашли тело пропавшего мужчины в Байкале
27.01.2024 в 14:11
За сокрытие номеров автомобилей будут лишать прав на 1,5 года
27.01.2024 в 12:00
В Бурятии почтовые отделения превратят в мини-МФЦ
27.01.2024 в 10:00
Бакланов в Бурятии пока оставили в покое
27.01.2024 в 08:00
В автошколах Улан-Удэ вскрылась дискриминация
27.01.2024 в 07:00
«Его спас брат»
27.01.2024 в 03:04
Зачем Улан-Удэ новый способ избрания мэра
26.01.2024 в 19:05
ЗУРХАЙ
с 23 по 29 января

Читайте также
В Бурятии две женщины погибли на пожарах из-за курения
Трагические случаи произошли в Селенгинском и Заиграевском районах
27.01.2024 в 14:20
Мошенники добрались до ректора ВСГУТУ
Аферисты подделали аккаунт Игоря Сизова в Telegram и начали писать от его имени
27.01.2024 в 14:17
«Его спас брат»
В Новосибирске парня затянуло в шлифовальный станок

27.01.2024 в 03:04
Улан-удэнца оштрафовали за неповиновение полиции
Мужчине не понравилось, что автомобиль, в котором он ехал, остановили
26.01.2024 в 18:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru