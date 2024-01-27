В Бурятии спасатели нашли тело пропавшего мужчины в Байкале

Накануне сотрудники Северобайкальского подразделения БПСО МЧС России выезжали на озеро Байкал с целью поиска гражданина 1964 года рождения, который, по заявлению родственников, ушел 17 января на рыбалку на реку Тыя и не вернулся.Утром 26 января, на окраине г. Северобайкальск в нескольких метрах от берега в о. Байкал, тело мужчины было найдено. Спасатели извлекли его из воды и передали сотрудникам правоохранительных органов. Что явилось причиной смерти, установит следствие. Рассматривается версия о провале жителя Северобайкальского района под лед в процессе рыбалки.ГУ МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан соблюдать меры предосторожности, не выходить на неокрепший лед и не посещать незнакомые водоемы. Ледовое покрытие на Байкале в настоящее время не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес человека или автомашины. Выезд на акваторию Байкала до 1 февраля запрещен, к нарушителям будут применяться меры административного характера в виде наложения штрафа.Фото: МЧС Бурятии.