Происшествия 27.01.2024 в 14:17

Мошенники добрались до ректора ВСГУТУ

Аферисты подделали аккаунт Игоря Сизова в Telegram и начали писать от его имени
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Текст: Станислав Сергеев
Мошенники добрались до ректора ВСГУТУ
«Дорогие друзья! Активизировались очень нехорошие люди (мошенники). Звонят и пишут от моего имени. Сегодня несколько наших сотрудников «имели честь» пообщаться с ними. Будьте бдительны! Это мошенники!» - сообщил ректор вуза.

К слову, господин Сизов не так давно оказался в центре весьма громкого скандала. Как сообщал «Номер один», во-первых, руководство вуза что-то намудрило с охраной – странные договоры с ЧОПами по подозрительным ценам и, главное, сомнительные результаты за немалые деньги.

«Отдельно хотим выделить общую ситуацию по обеспечению безопасности объектов ВСГУТУ. Годовая сумма расходов на обеспечение безопасности объектов вуза, непонятно, зачем, увеличена с 45 млн рублей до 70 млн рублей. Мы, как сторожа ВСГУТУ, и мы же охранники ЧОП «Дельта», имея лицензии частных охранников, на период дежурства никогда не были обеспечены ни оружием, ни специальными средствами», — писали неназванные охранники в своем письме в соответствующие органы.

Во-вторых, в жалобе председателю Следственного комитета Российской Федерации генералу юстиции Российской Федерации Александру Бастрыкину говорится о том, что во ВСГУТУ был устроен некий чиновник из федерального минобра. Который, фактически не работая, получал неплохую, по местным меркам, зарплату.

Там же отмечены странные истории с «мертвыми душами», то есть студентами, которые не учились, но формально числились, а также с, предположительно, гастарбайтерами, которых, непонятно, как и зачем, устроили на учебу во ВСГУТУ.

Фото: egov-buryatia.ru

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