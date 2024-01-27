Происшествия 27.01.2024 в 14:20

В Бурятии две женщины погибли на пожарах из-за курения

Трагические случаи произошли в Селенгинском и Заиграевском районах
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Текст: Станислав Сергеев
В Бурятии две женщины погибли на пожарах из-за курения
Ранним утром 26 января горел жилой частный дом в селе Гусиное озеро. В ходе тушения пожара начальником караула ПСЧ-40 Главного управления МЧС России по Республике Бурятия было обнаружено тело женщины 1964 года рождения без признаков жизни. Пожар ликвидирован на площади 40 квадратных метров. К тушению были привлечены огнеборцы МЧС России, личный состав 9-го Селенгинского отряда ГПС Республики Бурятия и добровольная пожарная дружина сельского поселения. Вероятнее всего причиной пожара послужила неосторожность при курении.  

Аналогичная причина могла вызвать еще одно возгорание в жилье в поселке Новоильинск. Накануне днем в горящей квартире было обнаружено тело женщины 1979 года рождения без признаков жизни. Пожар ликвидирован силами 17-го Заиграевского отряда ГПС Республики Бурятия. Квартира выгорела изнутри на общей площади 35 квадратных метров.  

Фото: МЧС Бурятии.

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