Происшествия 28.01.2024 в 09:15
В районе Бурятии пропала 52-летняя женщина
О ней нет вестей уже с 15 ноября 2023 года
Текст: Евгения Гармаева
В Иволгинском районе, селе Поселье сообщают о пропаже 52-летней Ширибон Марии Гармаевны. С 15 ноября 2023 года ее местонахождение неизвестно. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».
Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.
Одежда: черная куртка, серые брюки, черные сапоги, красная вязаная шапка.
Инфорг: Лариса (Сирша) 89146337353
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт"