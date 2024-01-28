Происшествия 28.01.2024 в 09:15

В районе Бурятии пропала 52-летняя женщина

О ней нет вестей уже с 15 ноября 2023 года
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии пропала 52-летняя женщина

В Иволгинском районе, селе Поселье сообщают о пропаже 52-летней Ширибон Марии Гармаевны. С 15 ноября 2023 года ее местонахождение неизвестно. Об этом рассказали в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Приметы: рост 164 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие.

Одежда: черная куртка, серые брюки, черные сапоги, красная вязаная шапка.

Инфорг: Лариса (Сирша) 89146337353


Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).


Фото: "Лиза Алерт"

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пропавшие без вести лиза алерт иволгинский район

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