Происшествия 28.01.2024 в 13:14

В районе Бурятии воспламенился грузовик с прицепом

Причина – короткое замыкание
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии воспламенился грузовик с прицепом

В Селенгинском районе огнеборцы выезжали на тушение автомобиля «MAN» с груженным прицепом.

«В результате пожара полностью выгорела кабина машины, частично повреждены крыша и стена гаража на площади 8 кв.м. Не пострадал прицеп с грузом»,

- рассказали в «Селенга-инфо 24/7».

Причина пожара – короткое замыкание электрооборудования.


Фото: "Номер один"

Теги
пожар селенгинский район

Все новости

В районе Бурятии случилось смертельное ДТП с грузовиком
28.01.2024 в 15:37
В Улан-Удэ таксистка уберегла бабушку и дедушку от телефонных мошенников
28.01.2024 в 15:11
Турпоток в Бурятию вырос на 46%
28.01.2024 в 14:40
В Улан-Удэ сотрудники прокуратуры навестили детей в доме «Аистенок»
28.01.2024 в 13:46
В Улан-Удэ ядовитое фенольное озеро «отпразднует» 30-летний юбилей
28.01.2024 в 13:29
В районе Бурятии воспламенился грузовик с прицепом
28.01.2024 в 13:14
51-летний житель Бурятии погиб на СВО
28.01.2024 в 11:30
В Бурятии будут обучать управлению БПЛА
28.01.2024 в 09:40
В районе Бурятии пропала 52-летняя женщина
28.01.2024 в 09:15
«Бурят знают во всем мире»
28.01.2024 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 января

Читайте также
В районе Бурятии случилось смертельное ДТП с грузовиком
Водитель «легковушки» вылетел на встречную полосу
28.01.2024 в 15:37
В районе Бурятии пропала 52-летняя женщина
О ней нет вестей уже с 15 ноября 2023 года
28.01.2024 в 09:15
В аэропорту Улан-Удэ самолет прервал посадку из-за загоревшегося двигателя
На борту было 160 пассажиров, из них четверо детей
27.01.2024 в 16:28
В Бурятии две женщины погибли на пожарах из-за курения
Трагические случаи произошли в Селенгинском и Заиграевском районах
27.01.2024 в 14:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru