Происшествия 28.01.2024 в 13:14
В районе Бурятии воспламенился грузовик с прицепом
Причина – короткое замыкание
Текст: Евгения Гармаева
В Селенгинском районе огнеборцы выезжали на тушение автомобиля «MAN» с груженным прицепом.
Причина пожара – короткое замыкание электрооборудования.
«В результате пожара полностью выгорела кабина машины, частично повреждены крыша и стена гаража на площади 8 кв.м. Не пострадал прицеп с грузом»,
- рассказали в «Селенга-инфо 24/7».
Фото: "Номер один"
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