Происшествия 29.01.2024 в 09:10

Тело мужчины обнаружили в горящем доме в Бурятии

Причиной возгорания стала неосторожность при курении
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Тело мужчины обнаружили в горящем доме в Бурятии
28 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Новый Заган Мухоршибирского района. К месту вызова был направлен личный состав 9-го отряда ГПС РБ – всего 7 человек и 2 единицы техники.

«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев внутри дома наблюдалось сильное задымление. Пожар локализовали спустя 43 минуты на площади 30 кв.м. В жилище пожарные обнаружили 53-летнего мужчину, он уже не подавал признаков жизни», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
Теги
пожар

Все новости

Легкоатлеты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве ДФО
29.01.2024 в 11:40
В Улан-Удэ сразятся лучшие рукопашники Дальнего Востока
29.01.2024 в 11:15
В Бурятии пенсионерка нашла самодельные «стволы»
29.01.2024 в 11:06
В Бурятии запустили модернизированный энергоблок Гусиноозёрской ГРЭС
29.01.2024 в 10:43
У выезжающего из Бурятии в Монголию мужчины нашли шкуру убитого медведя
29.01.2024 в 10:43
В Бурятии СПИД центр понудили установить нормальный пандус
29.01.2024 в 10:14
В Бурятии помощника главы осудили за помощь осужденному знакомому
29.01.2024 в 10:13
В Бурятии бывшему чиновнику вынесли приговор за скандал с сельским сквером «Молодежный»
29.01.2024 в 09:58
Погибший на трассе в Бурятии водитель не был пристегнут
29.01.2024 в 09:52
В Улан-Удэ будут судить директора «Городских маршрутов»
29.01.2024 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 января

Читайте также
В Бурятии пенсионерка нашла самодельные «стволы»
Оружие женщина обнаружила в гараже покойного мужа
29.01.2024 в 11:06
В Бурятии помощника главы осудили за помощь осужденному знакомому
Сельский чиновник «освободил» мужчину от обязательных работ
29.01.2024 в 10:13
В Бурятии бывшему чиновнику вынесли приговор за скандал с сельским сквером «Молодежный»
Главу села признали виновным в служебном подлоге
29.01.2024 в 09:58
Погибший на трассе в Бурятии водитель не был пристегнут
Также мужчина имел небольшой стаж вождения
29.01.2024 в 09:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru