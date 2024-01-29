Тело мужчины обнаружили в горящем доме в Бурятии

28 января в экстренные службы поступило сообщение о возгорании жилого дома в селе Новый Заган Мухоршибирского района. К месту вызова был направлен личный состав 9-го отряда ГПС РБ – всего 7 человек и 2 единицы техники.«На момент прибытия первого подразделения огнеборцев внутри дома наблюдалось сильное задымление. Пожар локализовали спустя 43 минуты на площади 30 кв.м. В жилище пожарные обнаружили 53-летнего мужчину, он уже не подавал признаков жизни», - сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС