Происшествия 29.01.2024 в 09:24

В Улан-Удэ будут судить директора «Городских маршрутов»

Алексея Кожевникова обвиняют в получении пяти взяток
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить директора «Городских маршрутов»
Прокурор Бурятии Михаил Филичев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора МУП «Городские маршруты» Алексея Кожевникова. Он обвиняется в пяти эпизодах получения взяток.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в январе-мае 2023 года Алексей Кожевников получил от знакомого бизнесмена, занимающегося перевозками на одном из маршрутов в Улан-Удэ, пять взяток на общую сумму 175 тыс. рублей. Взамен директор ограничивал количество автобусов предприятия, двигавшихся по тому же маршруту, а также по дополнительным дублирующим маршрутам, вводимым в период дачного сезона. К примеру, в соответствии с утвержденными им за взятки расписаниями движения автобусов МУПа, по основному маршруту вместо 26 автобусов большой вместимости перевозку пассажиров осуществляли лишь 2.

17 мая 2023 года после получения очередной взятки директора МУПа задержали сотрудники ФСБ.

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу. На имущество обвиняемого наложен арест на общую сумму 1,2 млн рублей.

Фото: «Номер один»
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