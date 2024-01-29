Происшествия 29.01.2024 в 09:52
Погибший на трассе в Бурятии водитель не был пристегнут
Также мужчина имел небольшой стаж вождения
Текст: Андрей Константинов
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, погибшему вчера в ДТП в районе «Безымянки» водителю «Камри» было 39 лет. При этом стаж вождения мужчины составлял всего полтора года. Также в момент аварии он не был пристегнут ремнем безопасности.
Напомним, вчера на 199-м км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево – Курумкан водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Шахман». В результате аварии водитель легковушки умер на месте.
Фото: ГИБДД Бурятии
Напомним, вчера на 199-м км автодороги Улан-Удэ - Турунтаево – Курумкан водитель «Тойоты Камри» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в грузовик «Шахман». В результате аварии водитель легковушки умер на месте.
Фото: ГИБДД Бурятии
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