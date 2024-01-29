Происшествия 29.01.2024 в 09:58

В Бурятии бывшему чиновнику вынесли приговор за скандал с сельским сквером «Молодежный»

Главу села признали виновным в служебном подлоге
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии бывшему чиновнику вынесли приговор за скандал с сельским сквером «Молодежный»

Собранные Хоринским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора главе муниципального образования сельское поселение «Новокижингинск», признанному виновным в служебном подголе. Об этом сообщает следком Бурятии. Прокуратура Кижингинского района также поддержала государственное обвинение по уголовному делу.

«В судебном заседании установлено, что в период исполнения служебных обязанностей руководитель органа местного самоуправления внес заведомо ложные сведения в акт выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ по договору о благоустройстве сквера «Молодежный» в с. Новокижингинск, заключенного в рамках реализации государственной программы «Формирование комфортной городской среды». После чего подрядчику были перечислены денежные средства в сумме 600 тыс. рублей»,

- рассказали в прокуратуре республики.

В действительности, работы по благоустройству сквера были выполнены на значительно меньшую сумму, не соответствующую подписанным актам и проекту. Как сообщал «Номер один», по проекту в сквере в рамках благоустройства предполагались оборудовать площадку для проведения праздников - установить сцену, танцплощадку и сделать места для зрителей. На эти цели и выделили 600 тыс рублей. Но по факту подрядчик на резиновом настиле соорудил «шедевр», похожий на дешевую остановку из профлиста.



Позднее чиновник возместил ущерб, работы в сквере были выполнены заново. Хоринский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к штрафу в размере 45 000 рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Фото: ОНФ в Бурятии

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