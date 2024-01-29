В Бурятии помощника главы осудили за помощь осужденному знакомому

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении помощника главы муниципального образования «Кижингинский сомон». Он обвинялся в служебном подлоге.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, с июля по сентябрь 2022 года обвиняемый исполнял обязанности главы Кижингинского сомона. В этот период в администрацию направили его знакомого, осужденного по уголовной статье. Его приговорили к обязательным работам.«Не желая привлекать к труду знакомого, и.о. главы внес в табель учета отработанного времени ложные сведения о выполнении осужденным обязательных работ, после чего заверил документ своими подписями, печатью администрации и направил его в уголовно-исполнительную инспекцию для учета», - рассказали в следственном ведомстве.Суд признал сельского чиновника виновным и приговорил его к наказанию в виде штрафа.Фото: «Номер один»