Происшествия 29.01.2024 в 11:06

В Бурятии пенсионерка нашла самодельные «стволы»

Оружие женщина обнаружила в гараже покойного мужа
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии пенсионерка нашла самодельные «стволы»
В Хоринском районе пенсионерка после смерти супруга решила прибраться в гараже и обнаружила там две единицы огнестрельного оружия. «Стволы» лежали в свертке на одном из стеллажей. Женщина сразу же принесла находку правоохранителям.

«В ходе предварительного осмотра сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной работы определил, что найденное оружие является самодельным. Одно изготовлено на базе нарезного охотничьего огнестрельного ствола 5,6 калибра. Второе изготовлено из гладкоствольного укороченного ствола 20 калибра. На вид найденное оружие является исправным и пригодно для стрельбы», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

За добровольную сдачу незаконного оружия пенсионерке будет выплачено вознаграждение в размере до 16 тысяч рублей.

Фото: Росгвардия Бурятии
Теги
оружие

Все новости

Легкоатлеты Бурятии отличились на чемпионате и первенстве ДФО
29.01.2024 в 11:40
В Улан-Удэ сразятся лучшие рукопашники Дальнего Востока
29.01.2024 в 11:15
В Бурятии пенсионерка нашла самодельные «стволы»
29.01.2024 в 11:06
В Бурятии запустили модернизированный энергоблок Гусиноозёрской ГРЭС
29.01.2024 в 10:43
У выезжающего из Бурятии в Монголию мужчины нашли шкуру убитого медведя
29.01.2024 в 10:43
В Бурятии СПИД центр понудили установить нормальный пандус
29.01.2024 в 10:14
В Бурятии помощника главы осудили за помощь осужденному знакомому
29.01.2024 в 10:13
В Бурятии бывшему чиновнику вынесли приговор за скандал с сельским сквером «Молодежный»
29.01.2024 в 09:58
Погибший на трассе в Бурятии водитель не был пристегнут
29.01.2024 в 09:52
В Улан-Удэ будут судить директора «Городских маршрутов»
29.01.2024 в 09:24
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 января

Читайте также
В Бурятии помощника главы осудили за помощь осужденному знакомому
Сельский чиновник «освободил» мужчину от обязательных работ
29.01.2024 в 10:13
В Бурятии бывшему чиновнику вынесли приговор за скандал с сельским сквером «Молодежный»
Главу села признали виновным в служебном подлоге
29.01.2024 в 09:58
Погибший на трассе в Бурятии водитель не был пристегнут
Также мужчина имел небольшой стаж вождения
29.01.2024 в 09:52
В Улан-Удэ будут судить директора «Городских маршрутов»
Алексея Кожевникова обвиняют в получении пяти взяток
29.01.2024 в 09:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru