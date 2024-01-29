В Бурятии пенсионерка нашла самодельные «стволы»

В Хоринском районе пенсионерка после смерти супруга решила прибраться в гараже и обнаружила там две единицы огнестрельного оружия. «Стволы» лежали в свертке на одном из стеллажей. Женщина сразу же принесла находку правоохранителям.«В ходе предварительного осмотра сотрудник подразделения лицензионно-разрешительной работы определил, что найденное оружие является самодельным. Одно изготовлено на базе нарезного охотничьего огнестрельного ствола 5,6 калибра. Второе изготовлено из гладкоствольного укороченного ствола 20 калибра. На вид найденное оружие является исправным и пригодно для стрельбы», - рассказали в Росгвардии Бурятии.За добровольную сдачу незаконного оружия пенсионерке будет выплачено вознаграждение в размере до 16 тысяч рублей.Фото: Росгвардия Бурятии